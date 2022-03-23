TVB公布去年虧損6.47億元　指收購士多後雖有幫助但仍入不敷支

電視廣播有限公司（TVB）公布2021年度全年業績，去年虧損3.14億元，股東期內應佔虧損高達6.47億，而前年虧損則為7400萬元，虧損較前年為多，原因為經營成本上升而且政府並無因為疫情而提供津貼，今年因為虧損至1.3倍達至6.47億元及種種原因下董事局不建議派息。

雖然ViuTV與奇妙電視順利獲得免費電視牌照，但TVB在香港電視市場上的壟斷地位。（資料圖片）

TVB指出去年業務恢復因為八月底收購的士多集團帶動收入。但因為營運成本增加，綜合入帳後仍然虧損。TVB指出，於電視廣播業務方面，廣告銷售曾於今年初有好轉，後因第五波疫情關係，廣告銷售增長明顯有緩和跡象。TVB認為市場需等到防疫措施放寬才會慢慢恢復增長。

TVB今日收市報4.62 (Yahoo股市)

TVB將會透過不同形式的無綫電視內容繼續擴大各地的粉絲數目，應用程式的活躍人數一直維持增長，而傳統收費電視業務方面則受壓，引致業務虧損。

TVB LOGO (資料圖片)

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