愛回家丨莫家淦簽約譚詠麟旗下　暫別劇組返內地：新公司畀到信心

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演接龍保安「王朝」的莫家淦（Keith），日前在IG Post出一張與鐵面陳（王致狄飾）及張龍（黃耀煌飾）的合照，並寫道：「多謝各位保安部兄弟照顧！」兩位好兄弟隨後留言道：「一路好走，安心出行。」似乎是暗示Keith將會離開劇組，而Keith在接受《香港01》訪問時亦證實消息，他透露將會暫別《愛．回家》，到內地發展！



莫家淦（Keith）將會暫別劇組，鐵面陳（王致狄飾）及張龍（黃耀煌飾）都有向好兄弟道別。（IG@keith_mokkakam）

原本與TVB簽了基本藝員合約的Keith，透露在去年簽約譚詠麟旗下的藝能娛樂公司：「上年年尾就決定今年返上去（內地）一段時間發展，因為佢哋工作安排都係話若果我留喺香港，其實好多時啲機遇都難啲，如果一心想試下新嘅市場就要可能離開一段時間，所以應該嚟緊4月就會走喇。暫定會上去4-6個月，同TVB請咗4個月假先。」

Keith在去年簽約譚詠麟旗下的藝能娛樂公司。（微博@譚詠麟AlanTam）

現年39歲的Keith曾在有線娛樂新聞台擔任主播，其後轉投TVB，初期主要擔任娛樂新聞台主持，其後開始參與劇集演出，但多數都是客串演出，當中以《愛．回家》中接龍保安「王朝」一角最為人認識。今次決定北上發展，Keith都希望接受新挑戰：「我都算較容易踏出舒適圈嘅，由有線轉無綫，主持轉拍劇，搞生意，好多時都好快做決定。疫情關係對收入都幾大影響，想趁仲未夠40歲都係時候搏一搏，新公司又幾畀到信心自己，目前面試咗啲綜藝，但其實主持同拍劇都鍾意嘅，所以北上都會多方面嘗試。」

Keith在加入TVB初期主要擔任娛樂新聞台主持。（IG@keith_mokkakam）

Keith早年已經開始做生意。（IG@keith_mokkakam）

除了演藝工作之外，Keith早年已經開始做生意，開了多間專門眼鏡及手錶店，但隨着近年外界形勢及疫情影響，生意都大受打擊：「上年開始冇做眼鏡喇，維唔到皮，手錶就有做，都仲勉強維持到。」近年Keith還積極發展YouTube Channel，更拍攝了一系列《淦粗嚟講》短片，為他帶來更多機會：「因為覺得而家自媒體世代，一定要做多啲自己創作，玩吓試吓，啲片由度橋、剪接、拍攝、主持都係一腳踢。因為開YouTube Channel先畀藝能啲人睇中嘅，工作方面乜都有啲，劇、網大、綜藝，網上自媒體等等，基地喺廣東省，第一站會去廣州，但視乎工作再周圍走。」

Keith積極發展YouTube Channel，更拍攝了一系列《淦粗嚟講》短片。（YouTube影片截圖）

他亦坦言因而被藝能睇中。（YouTube影片截圖）

今次要暫別香港一段時間，Keith坦言都難免掛念太太同囝囝：「都溝通咗一段時間嘅，但好鼓勵我去發展。（擔唔擔心對內地唔太熟悉？）以前明星足球隊都多上去慈善賽嘅，同埋都有唔少朋友舊同事喺上面，我覺得做任何事永遠冇所謂遲與早，同埋任何工作環境都一定有競爭嘅。（試吓直播帶貨？）都唔排除任何可能㗎，做得好就好好搵。」Keith更表示會練好普通話，希望作多方位嘗試！

Keith表示家人都鼓勵他到內地發展。（IG@keith_mokkakam）