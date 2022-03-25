姚子羚默默耕耘好捱得　曾被黎諾懿建議隆胸爭上位：隆咗胸咪紅囉

現年41歲的姚子羚（Elaine）如今已經晉升為TVB當家花旦，近期在劇集《鐵拳英雄》及《飛虎3壯志英雄》中的演出都備受讚賞，更被視為下一任視后的最佳人選。有樣有身材的Elaine不時在IG大派福利，大騷Fit爆身材，不過日前她接受節目《東張西望》訪問時就大爆曾被建議隆胸爭上位！



姚子羚（Elaine）在劇集《鐵拳英雄》中的演出備受讚賞。（IG@@elaine_yiu）

Elaine在接受節目《東張西望》訪問時就大爆曾被建議隆胸爭上位！（YouTube影片截圖）

主持出身的Elaine因2002年青春劇《當四葉草碰上劍尖時》而踏上演員路，多年來一直默默耕耘，無論幾辛苦都從不抱怨：「好好笑㗎，黎諾懿係第一個話我係『賤骨頭』嘅人，以前佢成日話『我一早叫你隆胸㗎啦，你隆咗胸你咪紅囉！』因為佢同我合作咁多年呢，有時我哋出trip又好乜都好，佢見到我好似都捱得咁樣，可能有時長途跋涉人哋個個喺度嘔，我又唔嘔。我自己又覺得辛苦每個人都會辛苦嘅，咁又唔需要特登去講畀人聽。」

Elaine同黎諾懿相識多年。（IG@@elaine_yiu）

其實Elaine身形出眾！（IG@@elaine_yiu）

Elaine笑言自己外表看似柔弱，其實就好「麻甩」：「內心就strong嘅，不過我都有我軟弱嘅時候嘅，當你未搵到一個強勁嘅肩膀，咁你仲要自己去面對好多嘢，咁我覺得工作呢啲嘢都係要做㗎啦。（咁係咪喺事業上未有一個achievement之前都唔會談情住呀？）咁又唔係喎，好坦白，都年紀唔細啦，唔通同你講我為咗事業就唔講愛情，咁又唔會嘅，都幾廿歲人喇，我覺得無阻嘅，可以雙線發展嘅，咁喺我未搵到我嘅感情嘅時候，咁咪全力去衝工作囉。」其實Elaine入行以來甚少傳出緋聞，即使拍拖亦會大方公開戀情，可惜至今都未遇到真命天子，更曾捲入四角戀，情路坎坷。