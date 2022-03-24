東張西望︱染疫外傭哭訴遭僱主無理對待　要搬去後門睡垃圾房

第五波疫情下，出現不少外傭的負面消息，例如抬高身價、跳工、不理限聚令假日聚餐開派對，感染病毒後傳染給僱主等等，早已惹來一班僱主不滿。但另一方面，有外傭在疫情下卻被慘無人道趕出家門，她們向《東張西望》投訴確診後被僱主無理對待，更激動哭訴當中面對的無助和困難。



染疫外傭被僱主無理對待，更激動哭訴當中面對的無助和困難。（影片截圖）

外傭Jennifer和Doris來港工作多年，與僱主一直相安無事。但當僱主得知她們確診後立即變臉，二話不說將她們趕出家門。突被趕出家門求助無援，Doris說不知道能住在哪裡，手上既沒有金錢又沒有衣服替換，她只能到公園度過晚上。而Jennifer則透露當下非常恐懼，言談間一度激動落淚：「我在想可以去哪裡？要怎樣睡覺？外面非常冷又下雨，我從瑪麗醫院走路到中環，一邊走一邊拉所有行李，我真的很無助。」

亦有染疫外傭被安排睡在垃圾房。（影片截圖）

就算沒被僱主逐出家門，生活也未必好過，外傭Zita說染疫後要睡在垃圾房：「僱主害怕我，要我搬去後門住，那裡是放垃圾桶，很骯髒，空間不足夠我住在那裡。」幸得胡頌恆神父和義工幫忙，安排地方給染疫外傭居住，更提供一日三餐及所需物資，讓她們不用流落街頭。僱主將染疫外傭趕出家門已觸犯僱傭條例、牽涉歧視條例以及599章防疫條例，可能會被起訴及負上刑責，日後亦不會獲准聘用外傭。

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