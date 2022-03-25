旅遊達人Jerry.C質疑Tyson Yoshi點擊率造假　引公關災難

日前（23日）Tyson Yoshi推出新歌《I don't smoke & I don't drink》，短短兩日MV在YouTube上超過10萬人觀看，不過該數據遭到旅遊達人Jerry.C 謝利的質疑，他在Instagram的限時動態上表示：「真心想問點解有啲本地歌手MV一出就單日100萬View，香港都係得七百萬人」不知道Jerry.C是否因為手誤把10萬打成100萬，不過該帖文已被刪除，但遭到前無綫電視新聞主播余浩宗截圖公審：「朋友分享俾我，呀！旅遊達人，我都真心想問你，點解咁International咁多外國人follow，但YouTube啲Views得1K，唯恐天下不亂就係你呢啲」，之後余浩宗又表示Jerry.C向網民再次展現什麼是公關災難，因為Jerry.C踩完Tyson Yoshi後，於限時動態再次上載Tyson Yoshi新歌，不過今次他就表示：「Support HK Music」。

點擊下圖看更多相關照片：