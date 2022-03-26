Celia K.一家八口確診囡囡燒至42度　分享自救經驗：生病並不可恥

曾主演電影《一路向西》及《喜愛夜蒲3》嘅Celia K.郭玥彤（前名郭穎兒），2016年下嫁Janice Man文詠珊富商舊愛李冠鋒後，先後誕下三個囡囡，並轉型發展KOL事業。近日她上載新片自爆一家八口齊確診新冠肺炎，更冇退燒藥、診所私家醫院統統唔收令人擔心。

Celia K.郭玥彤（前名郭穎兒）已經係三女之母。（IG：@celia1209）

Celia K.於片中表示，自己一家五口及三位家傭，一屋八人全部確診！其實全家足足一個月未有踏出家門，所以一開始大女發燒時，仍覺得可能是其他疾病引起：「到夜晚佢燒到上40.1度，我真係好驚，因為仲有個3歲同11個月大囡囡，如果中招點算呢？用咗好多支唔同牌子快測，只有一支有暗線。」她馬上安排隔離及全家做測試：「我有3個姐姐有2個中咗，原來係因為姐姐中咗先。」

Celia K.郭玥彤（前名郭穎兒）拍片分享一家八口先後確診的自救經歷。（影片截圖）

面對小朋友燒至42度高燒，Celia不停為囡囡降溫：「同佢沖涼降溫，竟然沖沖下瞓咗好似暈低真係嚇死我！睇開嘅醫生又唔睇，高燒唔接中招唔接私家醫院都唔接，真係好徬徨。」大約3日時間大女開始情況好轉，又到二女中招開始發燒，然後11個月大細女亦開始發燒。擾攘多天後，則輪到Celia K.及丈夫也發病。她表示：「呢個過程係一個好好經歷，生病並不可恥，冇人想病，唔使隱瞞或覺得尷尬，何不將經歷分享畀人可能幫到人呢？」

點擊睇更多Celia K.一家及豪宅照片！