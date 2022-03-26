Ella陳嘉樺不改搞笑本色說溜嘴爆Hebe也「戀愛中」　對象竟是……

Ella陳嘉樺近期帶來勵志運動電影《野夏天》，接受台灣LiTV訪問，一聊到好姐妹Selina近期的戀情，立刻鼓勵大家去愛，「就接受他！你就去享受他！我覺得有時候不見得談戀愛的人，對象是一個男人或者一個女人，有可能只是一幅畫」。



Ella也不改搞笑本色，突然爆料Hebe現在的「戀愛對象」是座山，只因為Hebe太愛爬山，「我們的田馥甄小姐正在跟山談戀愛，她的男友是某座山！不管遇到是男人、女人或什麼事，你就是好好享受這一切，因為那太珍貴了！」

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Ella自爆與瘦子合作新片《速命道》中，會有段激情的粉紅姊弟戀，她笑說：「那段時間瘦子都是我的！瘦子看到一定會覺得阿娘喂，這女人好恐怖！」至於有沒有因為老公，刻意避掉一些比較激烈親密戲？Ella賣關子直說：「也許哪一天他就放生我了！也不一定，人生沒有太多的限制，什麼都有可能，敬請期待！」

Ella先前才演出賣座電影《聽見歌 再唱》，如今再推出「野夏天」，都是跟小孩對戲，自己的心境也成長許多，期待大家用更開闊的心境跟眼界，去看待身邊所有的人。最後被問到Selina首次接演電影，就是恐怖片《頭七》，她雖拍過不少電影，仍自謙不足給予指教，「我只是告訴她，妳就好好享受那個當下就好了」。不過一開始，得知S.H.E裡膽子最小的Selina要拍恐怖片，讓她很訝異，後來才知道她妹妹任容萱給了許多鼓勵，才讓她點頭接演，不過ELLA打趣說：「她還是很怕啊！我就想說她現在是怎樣，手頭很緊是不是？」電影現正熱映中。

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