張天賦、洪嘉豪、程人富及阿冰聚集華納　四人在公司展開「混戰」

昨日（28日）華納公司高層社交平台發放了數段短片，影片中MC張天賦、洪嘉豪、KOL程人富及阿冰聚集於華納唱片公司展開大戰。

張天賦與程人富打得難分難解 (ig@warnergochan)

第一段影片中見張天賦及程人富打得難分難解，原來只是枕頭大戰，二人拿着枕頭互相攻擊，阿冰在旁拍攝，張天賦擊到程人富後後頭髮只有混亂了少許，現場不時傳出大笑聲。第二及三段影片則是洪嘉豪與阿冰的大戰，洪嘉豪力壓阿冰，一個枕頭拋過去便完結了大戰，由於阿冰並沒有洪嘉豪大力，只用枕頭蓋着洪嘉豪搥了數下便無力了，四人像「大細路」一樣玩到非常忘我。

四人在公司展開「大戰」 (ig@warnergochan)

四人在公司「玩到癲」，公司高層開玩笑的說：「好彩公司所有嘢冇穿冇爛」、「唔係喺你哋零用錢到扣」及「強烈譴責洪小朋友恰女仔」，網民紛紛留言想繼續看大戰。

四人「大戰」後在公司唱起歌來 (ig@warnergochan)

程人富聽完洪嘉豪唱歌後露出奇怪樣 (ig@warnergochan)

同場加映：回顧近年東張西望離巢女神 收入倍升算小事有人買過億豪宅

點擊下圖睇近年《東張西望》離巢女神近況：