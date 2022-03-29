愛回家｜大小姐素顏嚇死人　送水輝鍚返稱係西施咁靚

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》一向為輕鬆小品，劇中演員亦一向玩得。昨日（28日）劇情講述林淑敏飾演的大小姐龍力蓮因皮膚受傷所以要暫停化妝一段時間，換取皮膚好好休息。

大小姐因曬傷不能化妝 (節目截圖)

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大小姐便不化妝回公司工作，公司眾人為討好大小姐便不停讚美她，連工作伙伴都讚美她，令她真的覺得自己素顏很美。其實眾人為了工作計劃被通過所以對大小姐「落足嘴頭」，而工作伙伴則是眼睛出現問題看不見。

KC一早交帶大家唔好話大小姐醜 (節目截圖)

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劇情講到後來模特兒因事缺席不能拍素顏廣告，於是大小姐信心滿滿地親自上陣拍攝，結果廣告出街後引致放廣告附近發生交通意外，連劇中大小姐父親龍敢威看到廣告後更認不出其女兒，大罵「醜女」及「好醜」，鬧出不少笑話。大小姐心碎留在家中毀滅素顏照片，但丈夫宋瑞輝提早回家，大小姐醜到不敢面對丈夫，卻說素顏的大小姐是他心中的西施，相信令觀眾笑得人仰馬翻。

就係呢張廣告引致車禍 (節目截圖)

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