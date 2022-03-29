細細粒陳佳嘉自揭體重直迫300磅　為賺錢不惜犧牲健康：無所畏懼

現年36歲有「細細粒」之稱的陳嘉佳 (小寶) 近年主力在內地發展，她曾表示自己已經對愛情沒有憧憬，決定用盡時間努力工作賺錢。細細粒經常在抖音開直播，已變身做美食帶貨達人。由於細細粒經常要邊做直播邊瘋狂大吃美食，她的身形亦日益膨脹，體重狂飆令網民都擔心她遲早出事，怕她會把胃吃壞，不時都會勸她要注意身體。她的體重曾一度高達230磅，但去年底她就於抖音公開了自己的體重，聲稱自己只有200磅。當時已有網民質疑她報細數，更猜測她至少260斤（即約287磅左右）。

細細粒經常吃個不停。(陳嘉佳ig)

而日前細細粒就拍了兩段短片，終於公開了她的最新體重，她在新片中以「260斤薇薇安養成記」為標題，說明了她現時的體重已達287磅，就如網民之前所估計的一樣。這樣說來，她從去年底說的只有200磅到現在的287磅，即是重了87磅，短短3個多月胖這麼多，可說是十分之誇張。雖然肥了，但不少網民都大讚細細粒其實瘦下來絕對是個美女，又讚她好可愛，喜歡她的真性情，亦有網民繼續力勸她減肥。

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不過細細粒上月已拍片表明自己已放棄了減肥，當時她正身在上海的酒店隔離，吃飯時依然開懷大吃，期間又再點多兩款菜式，滿滿一枱美食，還對住鏡頭表示：「減什麼肥，算了吧。」畫面則寫上了：「無所畏懼」。

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細細粒在「260斤薇薇安養成記」的片中大講自己入行前、怎樣入行以及出道以來的經歷。她在片段中又多次提到王祖藍是她的伯樂，對方一手發掘她且給予了她很多演出和發展機會，就連她在內地直播帶貨，也是王祖藍提議的主意。

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