專訪｜梁詠琪劇中教女做功課最感同身受：爸爸說一句話就成為好人

ViuTV自製劇《反起跑線聯盟》於上星期一（21/3）播出，在劇中梁詠琪飾演的Nora，因為女兒瑤瑤（張曦晨 飾）未能適應幼稚園生活，在丈夫Armand （強尼 飾）的支持下決定辭職做全職媽媽照顧女兒，她的育兒思想與尖子爸爸Charles（潘燦良 飾）截然不同，因此他們在校園中為自己的育兒理念進行辯護，由於劇集內容貼地，不少觀眾表示有共鳴，收視方面以ViuTV來說非常不錯，首周平均收視5.1點。

劇中梁詠琪飾演的Nora辭職做全職媽媽照顧女兒（《反起跑線聯盟》劇照）

現年46歲的梁詠琪（Gigi）入行27年參演多部電影，《反起跑線聯盟》是Gigi首次擔正女主角的電視劇，Gigi在接受《香港01》訪問時回應，認為現時的電影拍攝與電視劇非常接近：「而家好多都係數碼化形式，所以我覺得都幾接近，至於電視劇集數長自己要搵方法適應」，如同一天內要拍第一集同第十四集，令Gigi不太適應。

現年46歲的梁詠琪（Gigi）入行27年參演多部電影，《反起跑線聯盟》是Gigi首次擔正女主角的電視劇（《反起跑線聯盟》劇照）

強尼聲線吸引

在劇中Gigi與強尼飾演夫妻，是非常有新鮮感的組合，她表示：「大家嘅相處好輕鬆，亦都有好多歡樂，係一個好和諧嘅家庭。強尼做我老公開頭嘅時候對佢嘅印象係做『全民造星』主持人，我嗰陣睇嘅時候覺得呢個主持佢把聲好好聽喎，到今次做老公嘅時候，當然覺得分外親切。」

在劇中Gigi與強尼飾演夫妻，是非常有新鮮感的組合（《反起跑線聯盟》劇照）

梁詠琪愛女Sophia寫心意卡給瑤瑤

此外，Gigi現實中育有一個七歲的女兒Sofia，因為自己本身是媽媽所以在角色拿捏上亦比較容易，Gigi直言同瑤瑤（張曦晨 飾）拍戲的時候有一家人的感覺：「自己當咗劇入面個女係我個女，戲內戲外都會好照顧佢，而且我哋母女關係建立得好快，所以喺戲入面先至會有嗰種感覺」。雖然Ｇigi同劇中囡囡瑤瑤產生感情，但愛女Sophia沒有呷醋，反而會在媽媽上班拍攝前問：「你係咪出去同瑤瑤拍戲呀？」之後就會寫心意卡送給瑤瑤，非常有愛。

梁詠琪與劇中女兒張曦晨拍出感情，愛女Sofia無呷醋。 （《反起跑線聯盟》劇照）

Gigi透露劇中有很多現實中媽媽湊仔女時會遇上的情況，大爆自己其中一兩場戲情緒大爆發，表示好多觀眾看完會有同樣感受：「就係教做功課，教囡囡做功課做到兩個人都好炆憎，爸爸就返嚟啦，自然小朋友就會衝去爸爸到，好似個出口咁，咁爸爸又唔知發生咩事，就會話『唔好咁辛苦啦』，啲媽媽聽到就會即刻好嬲。」Gigi認為對於媽媽的來說，爸爸只是說一句話就成為好人，而自己教導子女的功夫都白費了，亦莫名其妙成為壞人。

Gigi透露劇中有很多現實中媽媽湊仔女時會遇上的情況，大爆自己其中一兩場戲情緒大爆發。（《反起跑線聯盟》片段截圖）

Gigi誕下女兒Sofia後減少幕前的工作，這次拍攝需要離開女兒身邊，被問到工作時會否想念女兒時，Gigi就指不會：「因為套劇有好多小朋友，所以拍攝時間唔會太長，亦會有休息時間，而且自己都好幸運囡囡喺香港，拍完戲可以返屋企見到佢，又唔會太掛住嘅，而且佢有時都嚟探班。」

這次拍攝需要離開女兒身邊，被問到工作時會否想念女兒時，Gigi就指不會。（資料圖片）

最近香港疫情嚴重，Gigi 亦有分享自己與女兒Sofia家中抗疫的生活：「因為囡囡鍾意打籃球，屋企整咗個細嘅籃球架，所以有幾分鐘時間佢都會射下籃，但係我就提心吊膽！因為有啲花樽同電視喺隔離 ，所以我要防守！唔係防守俾人射籃，係防守個籃球唔好射去隔離。」

為女兒開童裝網店

另外Gigi透露自己有開設童裝網店，被問到開設的原因是否與女兒Sofia有關，她就回應：「係呀！因為生左細路仔之後，尤其是係女仔，就想同佢搵啲裙仔，喺西班牙接觸到呢個牌子後發現香港冇得賣，但係自己又好鍾意，所以引入嚟香港代理呢個牌子」，Gigi無論是戲內戲外都是一個好媽媽。

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