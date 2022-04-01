袁嘉敏斥鍾氐父子有古怪要求　林作發文：有一萬Like我聯絡袁小姐

撰文：陳芷穎
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現年37歲的前港姐袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，今日（1日）突然在IG連環炮轟「富三代」鍾培生父子，更以「Jerks（人渣）」來形容二人。袁嘉敏直認對方有包三餐和酒，表示與鍾氏在一起的一年是一場噩夢。袁嘉敏被傳媒追問是否有人向她作出不道德的交易時，她只說事件如小說般複雜，又直斥鍾氐父子人品好有問題，而且他們還會有古怪要求，「鍾袁大戰」一觸即發。

袁嘉敏突然在IG連環炮轟「富三代」鍾培生父子，更以「Jerks（人渣）」來形容二人。（IG/ @candy_kamanyuen）

曾與鍾培生舉行「百萬擂台戰」的林作則「食花生」，在社交平台連環發文討論事件。對於袁嘉敏指鍾氐父子有「古怪要求」，林作說收到很多網民要求評論此事，不過他卻無法輕易判斷出什麼是「古怪要求」。但如果帖文獲得一萬個Like，林作便會親自聯絡袁小姐問個究竟，更邀請網民競猜「古怪要求」到底是什麼，更直言如果得知真實答案而又有留言估中，他會送出現金獎1000港元。

林作說如果帖文獲得一萬個Like，便會親自聯絡袁小姐問個究竟，更邀請網民競猜「古怪要求」到底是什麼。（IG/ @jolamchok）

點撃下圖重溫事發經過：

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林作全文如下：

本人實在無法在毫不知情的情況下作出評論，所以即使今日收到極度多網民要求等評論，本人也無法輕易作出判斷。

目前主要的問題，在於到底什麼是古怪要求？

到底是如何提出要求？是一齊提出要求，還是前後腳提出要求？

這樣吧，如果這個post有一萬個like，我就會親自聯絡袁小姐，問個究竟 - 我有袁小姐的聯絡，也有聊過天，但不願意無端端打擾到別人。

當然，如果有一萬個網民俾like要求我向她諮詢，那麼我想至少我會出師有名一點。

請share埋俾朋友仔一齊俾like，我地一齊探究：

究竟係咩古怪要求，仲要係父子一齊提出。

另外，以下開放留言，讓大家競猜古怪要求是什麼。如果最後得知真實答案而又有留言估中，本人會給出現金獎1000港元。

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