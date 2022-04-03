周嘉洛備受力捧再擔正男主角　新劇同視后林夏薇發展姊弟戀？

現年26歲的周嘉洛憑無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》中金城安一角而大受歡迎，他與林凱恩組成的「安Bon」CP更深受觀眾喜愛。不過隨着周嘉洛獲安排拍正劇，這對CP亦被安排分手，而備受力捧的周嘉洛亦劇接劇，繼《痞子殿下》、《四十二章經》及《回歸》後，最新消息指他將會與視后林夏薇合作拍攝新劇《寵愛Pet Pet》！



據知周嘉洛將會與視后林夏薇合作拍攝新劇《寵愛Pet Pet》。（TVB）

周嘉洛憑無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》中金城安一角而大受歡迎。（IG@kalok_）

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據知有份參演新劇《寵愛Pet Pet》的除了周嘉洛及林夏薇之外，還有姜大衛、徐榮、陳庭欣及黃子恆，薇薇在劇中飾演一位信科學、做事講規矩的獸醫，而周嘉洛就飾演一位動物讀心師，兩人是鄰居，但因薇薇管不好自己的愛犬，令周嘉洛對她這位獸醫大感不滿。其後因一次意外，周嘉洛竟然可與薇薇的愛犬「冬甩」以人類的語言溝通，冬甩每遇困難都會向他求助，而他在診症時，冬甩都會協助他與動物溝通，一人一狗逐漸發展出真摯友誼，而他亦透過冬甩開始了解薇薇的內心。

周嘉洛將飾演動物讀心師。（IG@kalok_）

薇薇在劇中飾演獸醫。（IG@rosinalam）

其實周嘉洛自去年5月暫別《愛．回家之開心速遞》劇組，參與拍攝古裝喜劇《痞子殿下》後，一直未有正式回歸，而《痞子殿下》亦是他首次擔正做男主角，劇集煞科後，周嘉洛隨即參演劇集《四十二章經》，直至今年1月完成拍攝，之後他又與好兄弟吳偉豪一起參演新劇《回歸》，不過由於周嘉洛在2月底不幸確診新冠肺炎，所以要停工休息，直至上個月中才復工。對於再度擔正做男主角，周嘉洛在回覆《香港01》時表示：「我呢排仲忙緊拍回歸同愛回家，未有時間去了解或者收到有關新劇嘅消息。」不過如果最終落實，周嘉洛今次還可以與視后級人馬薇薇合作，絕對是機會難得，而且照劇情所講，兩人似乎會發展出一段姊弟戀，令人期待！

周嘉洛首次擔正做男主角，與陳瀅合作拍攝古裝喜劇《痞子殿下》。（資料圖片）

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