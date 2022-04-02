余文樂163萬「小丑女」NFT剛成交慘被Hack走？　勸民眾不要貪方便

NFT熱潮近來席捲全球，不少藝人都加入戰團，昨日（1日）周杰倫無奈透露之前黃立成送他的「無聊猿」NFT被釣魚網站偷走，而余文樂同樣遇到相似的事情！

余文樂同樣遇到NFT剛成交慘被駭走的事情。（Instagram@lok666）

昨日（1日），余文樂在Instagram的限時動態上透露自己以66.6以太幣（約港幣163萬）賣出的1/1（one of one，獨一無二）小丑女NFT後，買家於前日慘被Hack走ETH（以太幣），余文樂為此事表示：「真的非常心酸」，他透露了買家的以太幣被駭走的原因：「原來（是）因為他把自己錢包的密碼用手機拍下來過」，因此他呼籲民眾要用「冷錢包」，千萬不要貪圖方便。

他呼籲民眾要用冷錢包，千萬不要貪圖方便。（Instagram@lok666）

余文樂在NFT方面非常犀利，去年曾與全球知名拍賣行「佳士得」（Christie’s）合作，成功以1.2億港元拍出珍藏NFT藝術品，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄。隨後余文樂自創「ZombieClub Token」的NFT品牌，在上月15號進行預售，締造了有史以來最快時間，以短短2小時42分鐘搶奪OpenSea平台首位，登上全球最大的NFT交易平台OpenSea排名第一位，創下世界紀錄。

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