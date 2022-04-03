陳國峰疫後康復仍財困　TVB人工唔夠用：冇路行都要焗住行

陳國峰早前不幸染上新冠肺炎，陷入經濟困境之下又遭逢疫病，實在是雙重打撃。今日（03/04）是他康復後首次出席活動，做義工為低收入家庭派發物資。他接受《香港01》訪問時坦言，康復後身體始終還未完全恢復，說：「而家陰性，叫做康復咗6成，不過個肺好似爭啲，呼吸又爭啲，又冇乜味覺。我就咁喺嗰邊行落嚟已經喘氣，真係feel到個狀態差咗好多。」



陳國峰加油呀！（梁碧玲攝）

陳國峰透露，早前因疫病隔離的時候，正好碰上TVB停廠的時候，現時亦剛好接上了TVB開廠，可以重回工作拍劇。早前他向《香港01》透露自己陷入經濟困境，其實環境尚字好轉。他說：「冇工開就靠公司份人工，或者part-time job啦，但係而家健身教練想做都冇得做，或者之前打吓出面啲工，搬吓嘢，有諗過揸車，但係揸車又太困身，因為我都想繼續拍嘢。」

陳國峰同林盛斌(Bob)主持《兄弟幫》多年，感情要好。(影片截圖）

他坦言，陷入經濟困境後連交租都成問題，最後幸好有朋友幫助才可以一解燃眉之急，言語之間感到他十分無奈。他說：「如果冇路行我都要焗住行，做吓飲食業。」表示就算是不習慣或未做過的工作都要頂硬上。他又說：「始終要養住頭家，冇辦法都要做㗎啦。」曾志偉先生或者監製得悉情況後有沒有畀工作機會？他笑言：「暫時未有，因為大部份劇組都埋晒班，希望遲啲會有，節目都冇。（曾生？）我真係要上去問一問佢先，睇吓有冇節目搵我做吓，佢太忙自己又要錄節目呢。」

收入受到影響，同時要養育兩個小朋友，陳國峰經濟極大壓力（IG圖片／hugepenny）

這兩年他因為疫情而收入大減，說：「直頭係，如果我唔出去搵嘢做，連交租都會成問題，之前出咗報道之後，朋友好幫忙，都叫暫停解決咗我一啲困難先。最緊要頂住先，等有工作都可以搵返嚟。除咗圈中朋友，仲有好多網民留言支持我，話有工作介紹畀我，仲有啲問我攞銀行戶口，其實係好感動，我完全估唔到呢件事。當然我唔可以隨便接受，但係呢份心意令我真係好touching好窩心！」