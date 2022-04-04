BOB大女曾自卑「覺得好樣衰」　霏霏高EQ獲讚：好身材根本冇定義

林盛斌（Bob）口才了得，玩得捱得相當入屋，圈中好友無數，但也惹來不少網民Dislike，連帶老婆及4名子女都受到攻擊。大女林霏兒（霏霏）去年尾曾撰下千字文為爸爸護航，行文流暢得體，近日在IG玩你問我答時，高EQ獲網友大讚相當識諗。

Bob林盛斌與太太育有3女1子。（IG：@pearlwong）

遺傳自爸爸Bob，霏霏五官猶如餅印，連身形都似到十足，快14歲踏入青春期女仔總會開始注重外表，霏霏亦表示自己都曾陷入自我懷疑：「我發現身邊有好多朋友對自己身材都冇自信，當初嘅我的確都係咁，覺得自己好肥、好樣衰，夜晚會自己喺度喊，有時會覺得自己肥唔想出街。有啲朋友就因為自己太瘦，覺得自己冇胸，所以甚麼才是漂亮？同埋主要而家嘅青春期我哋其實都好需要人關注，希望各位父母同輩長輩，都可以支持我哋自己嘅選擇，亦都希望我哋可以被視為『漂亮』，我呢就肯接受每個人嘅評論，但係聽唔聽，選擇權係（喺）我自己度。Don't fatshame or skinny shame anyone just because ur insecure.（不要因你的不安而胡亂批評他人肥或瘦）」

Bob林盛斌與大女霏霏猶如餅印。（IG：@BOBLAM）

對於瘦等於靚的審美眼光，霏霏坦言大家應該相信自己：「千祈唔好用『肥人』講自己，乜嘢先叫肥？不如你諗吓40kg嘅話就會覺得50kg肥，70kg嘅話就會去到80kg肥，咁所以70kg係唔係肥？千祈唔好咁諗自己！好身材根本就冇定義！健康最緊要！」又表示自己很喜歡鄭欣宜：「要做好自己嘅女神唔好理俗世眼光，每個人被製造落嚟時都係獨一無二，所以就不如be youself﹗」小小年紀思路清晰，笑對批評不受影響，獲網友大讚。

霏霏得體回應及Bob在九龍塘四層獨立屋：