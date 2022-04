BOB大女曾自卑「覺得好樣衰」　霏霏高EQ獲讚：好身材根本冇定義

林盛斌(Bob)口才了得,玩得捱得相當入屋,圈中好友無數,但也惹來不少網民Dislike,連帶老婆及4名子女都受到攻擊。大女林霏兒(霏霏)去年尾曾撰下千字文為爸爸護航,行文流暢得體,近日在IG玩你問我答時,高EQ獲網友大讚相當識諗。

Bob林盛斌與太太育有3女1子。(IG:@pearlwong)

遺傳自爸爸Bob,霏霏五官猶如餅印,連身形都似到十足,快14歲踏入青春期女仔總會開始注重外表,霏霏亦表示自己都曾陷入自我懷疑:「我發現身邊有好多朋友對自己身材都冇自信,當初嘅我的確都係咁,覺得自己好肥、好樣衰,夜晚會自己喺度喊,有時會覺得自己肥唔想出街。有啲朋友就因為自己太瘦,覺得自己冇胸,所以甚麼才是漂亮?同埋主要而家嘅青春期我哋其實都好需要人關注,希望各位父母同輩長輩,都可以支持我哋自己嘅選擇,亦都希望我哋可以被視為『漂亮』,我呢就肯接受每個人嘅評論,但係聽唔聽,選擇權係(喺)我自己度。Don't fatshame or skinny shame anyone just because ur insecure.(不要因你的不安而胡亂批評他人肥或瘦)」

Bob林盛斌與大女霏霏猶如餅印。(IG:@BOBLAM)

對於瘦等於靚的審美眼光,霏霏坦言大家應該相信自己:「千祈唔好用『肥人』講自己,乜嘢先叫肥?不如你諗吓40kg嘅話就會覺得50kg肥,70kg嘅話就會去到80kg肥,咁所以70kg係唔係肥?千祈唔好咁諗自己!好身材根本就冇定義!健康最緊要!」又表示自己很喜歡鄭欣宜:「要做好自己嘅女神唔好理俗世眼光,每個人被製造落嚟時都係獨一無二,所以就不如be youself﹗」小小年紀思路清晰,笑對批評不受影響,獲網友大讚。

