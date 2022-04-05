方力申自爆十年前拍激情床戲有生理反應　向導演要求暫停拍攝

無綫電視遊戲節目《講你都唔信》已到尾聲，倒數三集，請來更重量級的嘉賓坐鎮。今日（4日）播出一集有曾志偉、錢嘉樂、江嘉敏及方紹聰主持，而嘉賓有張達明、林子聰及方力申（小方）組成的「方丈很小氣隊」；而盧海鵬、吳麗珠及鄧英敏則組成的「歡樂今宵隊」。

小方覺得自己思想上出軌 (節目截圖)

今集小方大爆10年前拍攝床戲的往事，小方細訴以前很單純並強調自己是一個正人君子，沒有拍攝過床戲的小方當年曾在內地拍攝了一場大膽的床上戲，拍攝完後，小方話：「導演，我需要暫一暫停。」大家應該都猜到發生什麼事情，錢嘉樂更笑言：「小小方，聚焦過龍。」林子聰更表示自己只有和李健仁拍攝親密埸面，全場嘉賓一同笑翻。小方表示當時有女朋友的他在思想上出了軌，對不起當時的女朋友。

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翻查記錄，原來2013年方力申曾有一套電影《致命閃玩》在內地播映，女主角就是吳卓羲前女友張馨予，戲中二人大膽演出。小方話當年拍攝這場戲是由張馨予作主動及用了超過一小時才能完成，而且導演未叫停不能停，拍到小方大汗淋漓。

曾志偉、錢嘉樂、江嘉敏及方紹聰主持 (節目截圖)

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