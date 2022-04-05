白雲爆去年已經離婚　有指男家不滿女方過份性感

無綫前女藝人白雲有咪神之稱號，擁有令人羨慕的身材，2016年與已拍拖５年的前港男江俊霖（Kelvin）結婚並筵開38席，據悉，二人婚後生活出現危機，有指去年二人已經離婚，始終逃不過七年之癢。

白雲 (ig@snowybai)

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白雲與Kelvin的婚姻早於前年已經出現危機，雙方性格不合兼相處出現問題，有指白雲因為與Kelvin無法相處下去，一度搬屋兼逃離香港。據悉二人已經離婚，而離婚一事雖低調處理，但二人好友全都知情，白雲圈中好友亦一度封口不提。有指二人離婚其中原因是男家嫌白雲打扮過於性感，希望白雲能避免走性感路線，但無奈白雲一向喜歡騷身材，令白雲覺得二人背道而馳難以共同走下去，遂搬離愛巢，Kelvin一直努力挽救雙方關係，落力追回愛妻但不果，白雲於是決斷地斬纜離婚。

白雲老公江俊霖家族坐擁逾二億物業。(資料圖片)

白雲自離婚後不吝嗇地於社交平台大晒傲人的身材，又在情人節時發表單身留言：「單身的朋友們，沒關係，反正情人節還有幾個小時就過了，分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好。」之後又說：「愛情是最美好的，愛情沒有做錯什麼，不要因為遇到錯的人，就不再相信愛情。」最後兩句更似是說給自己聽。

白雲離婚後更不吝嗇晒性感 (ig@snowybai)

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