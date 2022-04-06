林作再次迎戰蕭若元罵他「林下作」　直指對方：三番四次抽我水

林作早前因為兔次回應袁嘉敏與鍾培生事件被指抽水，而遭蕭若元拍片公開鬧爆他出售朋友之間的私人對話是「無人格」、「非常下流」、「非常卑鄙」；又指林作自稱純屬講笑是「學佢師父陶傑一樣，話係講笑，呢啲人最容易做咗啲乜嘢，就扮係講笑，等你捉唔到佢，永遠講笑同現實唔分。」結尾更鬧爆林作是「賤人中嘅賤人」。對此林作日前已於IG公開回應蕭若元，認為他不理解西方幽默和諷刺。

蕭若元鬧林作出售私人對話截圖非常卑鄙。（影片截圖）

昨日林作又再回應蕭若元最新的短片稱他做林下作，林作表示：「燒山向我再次挑機！新朵成就解鎖『林下作』本人接受挑戰，將會在稍後今晚送上精彩回覆視頻。林蕭大戰第三回合，馬上開始。」林作看完對方的新片之後，坦言其實自己是看不明對方為何稱他做「林下作」，又謂要用對方揶揄他的手法搞同樣的Gag說：「蕭若元即係共度一宵就若完喇，呢啲就叫𡁻完鬆一夜情喇，係咪唔好笑呢？」他指對方已非第一次抽他水，據他所知已是拍了三、四條片抽他水：「蕭生每次都話唔應該抽佢水畀佢曝光，但係每次都係中咗我嘅陷阱，所以證明同小弟都係頗有淵源同埋欣賞小弟嘅，畢竟我哋都食過一餐飯，欽敬欽敬。」