金宵大廈2劇透︱伍詠薇演操控狂母親　虐待毀容蘇皓兒販賣悲情

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》最新一集（6日）《雙魚》劇透。

上集提要：

生力（于洋飾）出事，喜力（鄭子誠飾）決定脅逼健力（曾展望飾）合作，要騙取單位擁有權；白威的死訊終於傳來，兩父子決定帶生力到律師樓辦手續。Ella（李施嬅飾）在Maurice（陳山聰飾）的行李中有所發現，懷疑他有外遇，不知如何是好，卻於金宵大廈內，意外揭破生力的秘密。喜力要對付Ella，在Ella最危險的時候，Maurice出現帶走她。最終，喜力、健力沒法繼承單位業權……Ella對逃命時發生的事情仍懵懂不解，唯一知道的是Maurice自此沒再出現。

上集精彩截圖：

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劇透注意！

Maurice消失後，突然在金宵大廈出現，卻喪失所有記憶，令Ella有一份摸不透的陌生感覺。Maurice懷疑自己因有外遇而激怒Ella，遂到金宵大廈查找「小三」的下落。

金宵大廈住着一對母女，女兒郭渺渺（蘇皓兒飾）因事毀容兼不良於行，母親李淑芬（伍詠薇飾）長期照顧，這等慘事受到傳媒廣泛報道，讓母女獲得各方包容、金錢幫助。女為悅己者容，渺渺也不例外，可惜淑芬卻老是阻攔，希望她能專心繼續復康治療之路，背後卻是出於私利……

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