林峯老婆張馨月難忍囡囡被指先天發育異常　公開網民個人資料反擊

張馨月自從嫁給林峯後全心相夫教女，更做「跟得夫人」，陪着老公到各地工作。早前帶埋老婆張馨月同囡囡一起回港的林峯，雖然近期一直忙着拍戲，但亦有抽時間陪伴家人，享受親子樂，日前張馨月在微博曬出一系列近照，並寫道：「買到了喜歡的單品，迫不及待的拍了幾張照片。」她更透露由林峯擔任攝影師，大曬恩愛。相中身穿Crop Top的張馨月大騷小蠻腰，她更分享了幾張林峯同囡囡「格格」的合照，畫面溫馨，有網民留言大讚：「格格腦門好大，聽說腦門大聰明。」



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不過亦有網民留言道：「從科學的角度，腦門大的原因主要與先天發育異常，遺傳因素有關。」又指「格格」頭髮稀少：「女兒好瘦好小個啊，是不是沒養好沒照顧好，頭髮也好黃好稀少。」眼見囡囡被網民不斷攻擊，張馨月亦不甘示弱，不但公開這位網民的個人資料，根據資料顯示這位網民畢業於清華大學，而張馨月就藉此反擊：「那麼請教一下，您在清華大學學的專業是？」不少粉絲都大讚她夠霸氣，紛紛留言表示支持：「說家人真的很過分」、黑完大人黑孩子，缺德」、「喜歡這句回懟」！

眼見囡囡被網民不斷攻擊，張馨月亦不甘示弱。（微博截圖）