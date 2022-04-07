金宵大廈2 | 伍詠薇21歲結婚13日喪夫　現任老公偷歡冷靜神級回應

伍詠薇（伍姑娘）於昨日（6日）無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》一集中，40秒內狂發癲，爆鬧抱怨命運不公，因為要照顧女兒渺渺（蘇皓兒飾）而趕走所有追求者。



伍詠薇發狂鬧蘇皓兒。（預告截圖）

伍詠薇40秒發癲演技大爆發：

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現年53歲的伍姑娘年輕時曾經歷喪夫。伍姑娘於1989年在雜誌派對上結識了大她31年的會計師樓高級合夥人翁江培，年僅21歲的於1990年下嫁翁江培，翁江培更鼓勵她參加亞姐。

伍詠薇在丈夫的鼓勵下1989年參選亞姐，獲得第四名。（網上圖片）

惟結婚13日後，翁江培陪伴伍姑娘去深圳登台期間不幸心臟病發猝死，伍姑娘透露當時未唱完翁江培突然離場，只以為他要外出唞氣，怎料唱完後家人便告知丈夫已入院，她說：「到達醫院，已經睇到佢喺度進行心臟電擊搶救，之後醫生就同我講：『呢個人已經離開咗。』」年輕的她根本不懂得處理噩耗。

伍姑娘現年53歲。（Instagram：@christineng）

翁江培離世後，外界盛傳伍姑娘繼承了一億七千萬遺產，揶揄她不用再拋個身出來拍戲，伍姑娘否認傳聞多次均無補於事；更有人惡意嘲諷她剋夫。伍姑娘憶述當年戶口只有幾百元，面對閒言閒語，她情緒崩潰之下曾打算自殺。而翁江培家人也不允許伍詠薇繼承遺產，打了接近10年官司後，伍詠薇最終得到港幣900萬元法定遺產。

伍詠薇（伍姑娘）夫婦。(Vcg.com)

伍姑娘多年後回想，當年遭受的委屈培養她今時今日的硬淨性格。當年她曾因失意而交往過20多個男友，並介入別人婚姻當第三者。後來她意識到不應傷害其他人，更向男方太太斟茶認錯，幸而得到對方原諒，更當了好朋友。

伍姑娘和現任練海棠經歷婚姻危機，依然恩愛。（網上圖片）

伍姑娘於1998年經好友黎姿介紹下認識了從事廣告業的練海棠，兩人一拍即合，8個月後拉埋天窗。不過二人亦捱過婚姻危機，練海棠多次被爆出軌。伍姑娘自知因拍戲忽略老公。當時她接受《香港01》訪問，坦言不打算因此責罵老公，也不會因此開始查老公電話，禁絕老公社交活動。

伍姑娘今日為有線錄影節目，遭大批傳媒包圍。（林通賢攝）

伍姑娘隨後更開玩笑稱老公應該得到教訓，她說：「這個世界不是男就是女的，他也可以跟女生出去逛街吃飯，不要發生跨越行為，做朋友是可以的，好像我也可以跟男生，別人怎麼想不重要，最重要是自己怎麼想。」還叮囑老公說：「今次之後要乖乖哋，吃飯要告訴老婆，不過（她）身材不錯。」絕對是神級回應。風波平息後，她再表示相信事件屬實，但選擇冷靜處理，包容對方，非常有智慧。

雖然老公練海棠被雜誌影到疑似偷歡，不過伍姑娘回答得體，絕對是「關公教材」。（資料圖片）

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