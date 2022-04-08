疫境中的餐桌 | 七仙羽煮素菜　監製唔嬲肥媽撞橋：陣間仲約食飯

開電視《疫境中的餐桌》由張錦祥（Ricky）、鄺芷凡（Omi）及Jacky（余健志）主持。昨日（7日）一集邀來七仙羽（七師傅）教大家煮素菜，菜式包括植物肉芝士厚多士、泰好味香葉炒素肉碎、黑松露炒蛋意大利包，以及零失敗家常番茄炒蛋。七師傅發揮搞笑本色，為韭菜作加持。七師傅將會在第六集再度出場。

《疫境中的餐桌》今集邀來七師傅坐陣。

早前無綫（TVB）《3日2夜》監製，、前無綫電視（TVB）非戲劇節目監製及經理張志明（Barry）過檔余詠珊新公司「好好製作」，《疫境中的餐桌》是他在開電視的頭炮節目。

而肥媽（Maria Cordero）與陸浩明（6號），最近同樣宣布將《煮‧野食》由野外移師到肥媽家中拍攝《全民居家煮嘢食》，由肥媽教大家以最易、最快的方法煮出如鹽焗雞等電飯煲版美食，以及利用罐頭食物烹調不同餸菜。兩個節目的概念相似疑似偷橋。Barry當時回應道：「嗰日打俾肥媽助手，問佢有冇興趣嚟幫手，點知隔咗冇耐佢哋就推出類似嘅節目，仲快手過我哋，多謝肥媽欣賞呢條橋，歡迎大家比較吓。」他又直言希望TVB發揮更多創意。

Barry近日再接受《香港01》訪問，問同肥媽傾過未，他稱同肥媽一向老友冇反面，他說：「我哋一直都冇嘢㗎，陣間仲約咗佢食飯添。」

肥媽與陸浩明最近同樣宣布將《煮‧野食》由野外移師到肥媽家中拍攝《全民居家煮嘢食》。（FB圖片）

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