TVB小花黃紫恩每星期都收到「忠實男粉絲」私密片：咪打開睇下囉

「波波」黃婧靈因為無綫（TVB）節目《冇人性教育》而被封為「TVB新一代性女」，雖然同一節目的黃紫恩（Jojo）相比起就顯得保守一些，但其實她在私底下一樣十分放得開。黃紫恩接受《香港01》訪問，就自言自入行起已收過不少男性粉絲拍下性器官特寫給他，不過她卻表示十分習而為常，還說：「冇問題嘅，（有人Send過嚟）咪打開睇下囉。」



黃紫恩和「波波」黃婧靈主持。（《冇人性教育》截圖）

談及主持性教育節目《冇人性教育》的決定，她笑言家人和朋友都十分贊成，說：「爸爸媽媽不嬲都知我Open，把嘴Open呀！朋友知我拍呢個節目，都話我好啱做，不過講還講，其實個節目教好多正識性知識而且仲有醫生在場，所以係冇問題嘅。J2導演都好好㗎，話講乜都得，唔出得就後期Mute咗佢。」她也表示，竟連早前兒童節目的監製都支持她主持這個性教育節目。

身穿藍白吊帶連衣裙及白色外套的黃紫恩，性感又甜美。（IG@jojotszyan）

她續說，其實家人也時不時有看她主持節目，說：「佢哋會擔心，不過唔係人事（交際），而係擔心我唔開心。因為呢份工係我畢業後第一份正職，頭半年我真係會有挫敗感。以前讀書我樣樣都好叻，但係入到嚟就唔同晒，背稿、企位好多嘢都唔適應，好容易NG一次就覺得自己唔好。佢哋見到我咁，一開始都會擔心。而家我得閒就會拍啲Reels畀爸爸媽媽睇，等佢哋知我做緊乜嘢。」

黃紫恩都有唔少粉絲。（IG@jojotszyan）

她續說，一開始的TVB生活實在令她充滿挫敗感而不習慣，幸好後來有朋友帶她去聽道，學習放鬆心情，才慢慢有改變。她說：「聽道就你叫我唔好咁執着，但係又唔係完成唔追求成功嘅，我諗係行番去中間，唔好咁比較。」

黃紫恩私底下都好玩得。（IG@jojotszyan）

自拍攝《冇人性教育》後有沒有收到騷擾訊息？她的答案真的一如她自己所說，「把口好Open」。她說：「平時都係咁多，曝光多咗自然就多咗呢啲人。冇問題嘅，咪打開睇下囉。」她也表示，在眾多「粉絲」之中，還有一個人特別「長情」，說：「有個人好有恆心，差唔多一個禮拜都會Send一次性器官！佢最近都冇再send畀我，講起真係有啲掛住。」