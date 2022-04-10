連詩雅大談理想老公十個特質最後揀咗古天樂　蝦頭：咁陳家樂點算

由連詩雅（Shiga）同蝦頭（楊詩敏）主持的網台節目《絲打圍爐》每集都會邀請嘉賓探討兩性關係，最新一集就請來《膠戰》6膠之一的DJ阿正（黃正宜）一起大談理想老公的10個特質。Shiga認為必須要滿足的條件就是真愛：「我對真愛嘅定義就係我好愛佢，佢又好愛我，呢個係我嘅真愛。」



大談理想老公的10個特質。（YouTube影片截圖）

Shiga認為必須要滿足的條件就是真愛。（YouTube影片截圖）

逐項分析。（YouTube影片截圖）

三人在節目中逐項分析，最後總結得出理想老公的10個特質，包括價值觀相似、EQ高、有上進心等等。Shiga被問到要在呂爵安（Edan）、黃德斌、陳家樂、林雪、古天樂、魏浚笙（Jeffrey）中挑剔缺點，並選擇一位作為老公，她就認為Edan、陳家樂同Jeffrey太過靚仔，黃德斌太Man，林雪太幽默，最後她選擇了古天樂，不過蝦頭隨即問道：「咁陳家樂點算呀？」阿正亦笑言：「我以為佢會揀陳家樂添。」但Shiga就解釋：「因為我覺得古天樂有人生嘅歷練，同埋我覺得佢一定有上進心啦，先至可以開到咁多間製作公司，EQ都應該有返咁上下嘅。」

Shiga認為Edan、陳家樂同Jeffrey太過靚仔。（YouTube影片截圖）

最後她選擇了古天樂。（YouTube影片截圖）

蝦頭隨即問道：「咁陳家樂點算呀？」（YouTube影片截圖）

其實Shiga同陳家樂自2019年到韓國拍攝TVB旅遊節目《12個夏天》而傳出緋聞以來，多次被撞見拍拖行街，兩人更公然在社交平台打情罵俏，頻頻放閃。不過兩人至今一直未有認愛，似乎是有共識將感情低調處理，努力保護愛苗。早前Shiga同陳家樂合作拍攝新劇《獅子山下．情》，有指兩人在佛山拍攝期間日對夜對，放工、放假總是形影不離，感情大躍進！

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