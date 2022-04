38歲鍾嘉欣宣布陀第三胎：我們正期待一隻小老虎　今次陀B勁肚餓

靚媽鍾嘉欣 (Linda) 於2015年年底閃嫁脊醫老公Jeremy後,先後為老公誕下大女Kelly以及二仔Jared,組成四口幸福之家,昨日(9日)剛度過了38歲生日的Linda,今早於IG宣布已陀有第三胎。Linda post了仔女摟住她親吻腹中BB的溫馨合照以及BB的照聲波照,並留言表示:「We are very happy to announce that we are expecting a little Tigger this year. 🐯 Thank you so much for the birthday wishes everyone. My heart and hands are now full. ❤️✋ And, I’m really hungry…🤰🏻🍩🎂🍰 (我們好高興地宣布,我們正期待今年會有一隻小老虎。 🐯非常感謝大家的生日祝福。我的心和手現在都圓滿了。❤️✋而且,我真的很肚餓...... 🤰🏻🍩🎂🍰) #happybirthday #38yearsyoung #april9 」

網民都紛紛留言恭喜Linda並為他們一家送上祝福。Linda並未有公布BB的性別以及現時幾多個月大,而看相中她的孕肚大小,估計她年初在港出席無綫台慶頒獎禮時,BB已在腹中。

點擊下圖看Linda一家的靚相︰