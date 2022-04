昨日 (9日) 是炎明熹 (Gigi) 的17歲生日,她於今日凌晨在IG分享了她的慶生靚相,並留言表示:「17歲的生日真的很難忘。開心。長大一歲了。Level up up up 蟹 蟹大家的愛」期望大了一歲之後繼續提升自己。相中的Gigi化了妝捧住生日蛋糕影相,十分之靚女,又做出多個搞鬼表情,相當可愛,粉絲和網民亦紛紛為她送上生日祝福,又盛讚她:「大個女又靚女咗。」

點擊睇Gigi的17歲生日靚相、以及新髮型旗袍look:

+ 10

點擊睇Gigi超萌童年照以及其他靚相:

+ 30