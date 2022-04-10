34歲靚媽湯怡大方曬禿髪相　自爆產後半年狂甩髮：洗頭嚇親自己

34歲湯怡婚前已是不少男士心中女神，婚後與排舞師麥秋成誕下愛女「麥QQ」後Keep住做瑜伽等一系列運動，身材和皮膚都保養得宜，令人羨慕。她得閒就玩Instagram「你問我答」，不時為媽媽粉絲解答各種生產、湊B問題。



湯怡產後Keep得好靚！（IG@yuenkaka）

近日有粉絲提到產後脫髮問題令她十分困擾，問道：「甩得好恐怖，點算好？」湯怡大方曬出脫髮後髮線上移照片，相中的她前額的確有少許禿髮。她透露自己產後半年開始出現甩髮問題：「之前一洗頭都嚇親自己，成個髮隔都係頭髮，日日如是......不過生返出嚟啦，之前勁多天線，而家生到好似無啦啦短咗一忽咁，過多一兩個月就融為返一體。」又安撫粉絲不用擔心，時間久了便會從新長回頭髮。另外她又化身「白才女」設立「愛情信箱」，為大家解答各種分手出軌問題。

即睇湯怡髮線上移相，及解答男友出軌問題：

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