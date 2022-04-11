Gin Lee新歌又上唔到叱咤榜　電台回應上榜與DJ有關

李幸倪（Gin Lee）屬環球旗下女歌手，有傳Gin Lee的歌曲不獲某電台播放，懷疑是因為2020年Gin Lee缺席叱咤頒獎禮，所以受到叱咤的「冷對待」。

Gin Lee (資料圖片)

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去年Gin Lee請到張學友featuring歌曲《日出時讓街燈安睡》，歌唱發布後其他電台都有播放其歌曲，只有叱咤沒有播放，而近日3月16日Gin Lee的派台新歌《剛好》面世，其他電台都有上榜，唯獨叱咤沒有上榜連流行榜20大都不入。反而同公司兼對手的AGA新歌《Tomorrow》有上榜，此事實在令人費解。而電台則回覆流行榜是以DJ播放次數最多的20首歌為準，環球則不作回應。

Gin Lee的派台新歌《剛好》 (ig@ginleeginlee)

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