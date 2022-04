現年41歲的名媛Kim Kardashian,憑真人騷《Keeping Up With the Kardahsians》而爆紅,舉手投足都成為傳媒及網民的焦點。經歷過兩段失敗的婚姻後,於上月宣布與饒舌歌手Kanye West正式離婚「重獲自由」。日前她跟母親及姐妹一同出席全新家族真人騷《The Kardashians》首映時,高調帶著年紀比自己小13歲的諧星Pete Davidson到場,成為全場焦點。

Kim與Pete首次以情侶身份出席公開活動,兩人由落車開始就多次深情對望,雖然沒有太多親密舉動,但隔著熒幕都感受到兩人散發出的幸福氛圍。Pete穿上簡單的黑色西裝,而Kim就以超貼身的銀色開衩皮裙亮相,將其玲瓏浮凸的身材表露無遺。加上盤起了頭髮,臉頰兩側讓髮鬚落下,隨性得來又不失女人味,獲網民激讚造型極有仙氣,更指戀愛中的女人一定最靚。

網民激讚Kim的造型極有仙氣。(Getty Images)

點擊下圖看Kim的靚相: