東張西望丨一蚊Joe街訪撞正百億富豪施永青　貼地：施生係Nice嘅

TVB節目《東張西望》昨晚一集又掀起不少網民討論，皆因主持一蚊Joe（游茛維）在尖沙咀碼頭就多國陸續放寬邊境防疫管制，不少港人計劃外遊一事進行街訪期間，他意外訪問到百億身家的中原集團創辦人施永青，但似乎一蚊Joe沒有認出對方。

施生真係好貼地呀!（影片截圖）

其中一幕是見戴上口罩的施永青回應一句：「原本計劃咗去馬爾代夫嘅……」，對此一蚊Joe接受《香港01》訪問時就講道：「我哋出外景，經常撞到名人㗎啦，噚日已經低調處理冇寫佢係邊個，結果都係俾觀眾認得。小弟已經做咗《東張西望》外景主持12年，認人我都敢講幾叻。」他更講道施永青接受訪問期間非常友善：「我叫佢施生施生嘅時候，啲同事仲以為我叫先生先生，而就噚日『答問題』而言，喺咁曬、咁突然嘅情況下佢都肯停低詳細咁答問題，（係我哋用唔着，淨係用咗佢一句馬爾代夫姐），施生係Nice嘅！」

左起施慧勤、施永青、施俊嶸

施永青亦是免費報章《AM730》創辦人（資料圖片／高仲明攝）

一蚊Joe更透露自己非常幸運，經常遇到名人：「九龍城街市，遇到劉青雲同蔡瀾，但佢哋比較低調唔鍾意做訪問。而中環大道中，早幾年經常撞到大量股評人，例如郭思治、鄧聲興等，佢哋唔趕時間都肯做訪問嘅。（訪問名人會唔會特別緊張？）都唔會嘅，其實佢哋都經常首先會問你係邊間，我表明來意同埋問題之後，啱答嘅、佢都會答嘅。」過往亦有不少名人以「香港市民」出現在新聞上，非常貼地。