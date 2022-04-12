傅穎居廣州跑去做核酸　網民話廣州講粵語啱佢住竟獲女神串爆回覆

近日內地疫情嚴峻，繼上海宣布封城之後，廣州於上周五（8日）起亦開始實施「全員篩檢」，更於昨日（11日）開始封城，市民須憑48小時核酸陰性證明才能離開廣州。而現年37歲的藝人傅穎（Theresa）現居於廣州，她不時在抖音更新自己的近況。日前，她分別在前日（10日）和今日（12日）拍片分享自己出門做核酸檢測，她只拍着自己的影，寫道︰「我又趕去做核酸了Yeah!!!」兩條片中，她都以輕快的腳步走着，態度好積極。她又在留言欄表示︰「廣州的速度好快 我要追上。」



Theresa愈嚟愈靚！（IG@theresafu.ww）

網民見到Theresa近乎以跑的步伐行走，紛紛笑她︰「做核酸啫，唔使跑呀」、「睇路呀，跑咁快」等等。有人就留言問她︰「女神，你幾時來咗廣州？喺廣州定居麼？」Theresa亦有親自回覆說自己只是暫住，未來還不知道，該網民猶善的回覆道︰「我覺得廣州比較適合你，最起碼粵語方面可以快速適應。」不過Theresa似乎不滿對方不知道她的普通話程度，竟反駁一句︰「那可能是因為你不知道我普通話已適應的程度。」而那名網民同樣客氣的說︰「哈哈，我看過你的直播，你的普通話很棒。廣州歡迎你，期待在廣州和你偶遇，拿個簽名，我是你的歌迷。」Theresa的回應就顯得有點不大方了。

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