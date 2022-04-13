袁偉豪因張寶兒一句話定情　當年剖白唔追周勵淇原因遭網民重提

J2節目《人夫放假約出去滾》由林盛斌（Bob）主持，他每集都會帶同無綫一線男藝人一起打邊爐一邊傾偈，袁偉豪就是他的其中一位嘉賓，該集於早前已播出。Ben在節目中大談他跟老婆張寶兒的性格與相處，日前TVB的官方抖音號就重溫了當中一節片段，片中Ben憶述自己當初如何被老婆吸引。

袁偉豪為Bob的節目擔任嘉賓。（IG@benontheroad）

Ben說：「我哋喺非洲拍節目嗰時，有一日我哋要轉內陸機轉景，我每日起身都要飲咖啡，佢就走埋嚟坐喺度同我講『你都幾似鬼佬架喎』，就係呢句說話，嘩，佢好欣賞我喎。」Bob聽完即時爆笑，Ben續說：「咁就由嗰句說話開始，大家互相試探下呀，傾下人生，傾下你鍾意聽咩歌呀，傾下你會唔會想好快結婚呀，咁你點睇呀？咁講講下根住我就話，咁如果你做我背後嘅女人會點呀，佢無答我。喺嗰個非洲大草原度，嗰程車坐咗好耐，佢坐喺我後面，喺度whatsapp，等，佢無答我，靜咗。直到返嚟香港先再有機會認識對方。」

袁偉豪在節目中講到跟張寶兒由拍拖到結婚的故事。（電視截圖）

網民睇完片段後都紛紛留言討論，有網民就表示：「完全明白你有幾興奮」，也有網民笑言：「如果我是男的，只要張寶兒主動過來跟我搭訕，即使她說我似便便，我都會覺得她是欣賞我的。」亦有網民重提Ben的一段往事說：「一直忘不了他那一句『銀包得嗰20蚊點敢追你呀』。」說的就是當年Ben與周勵淇 (Niki) 在節目中講的一句說話。

Ben與Niki於劇集《再創世紀》入面飾演情侶Walter與Ella，可是兩人最終陰陽相隔。Ben和Niki於是拍了一個延續片，讓Walter翻生並與Ella拍一日拖。他們一起去了食車仔麵盡訴心中情，重提以前在地鐵相遇的往事，Niki更問Ben當年為什麼不追她？是否因為她不夠靚？Ben想了想說：「個銀包得嗰廿蚊點夠膽追你呀。如果我當時真係拎住張地鐵飛嚟，話同你做個朋友咁你點？」Niki：「可能真係得！」Niki隨後問Ben鍾意邊類型女仔並自答：「你依家女朋友嗰啲型囉！」不過阿Ben竟然忽然表白說：「唔係呀，你 (我) 都鍾意呀，因為我知道自己高攀唔起你所以先冇進攻你之嘛。」

袁偉豪和張寶兒在2020年結婚，婚後不時放閃大曬恩愛。（IG@_bowiecheung）

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