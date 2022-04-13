《社內相親》劇情真實發生！台灣5大家族太子為愛出走結局卻超慘?

早前韓劇《社內相親》自播出就吸引了不少網友的注意力，而且讓人津津樂道的霸道多金總裁愛上公司女員工劇情就很夢幻偶像劇。但其實這樣的劇情在臺灣現實中還是有發生過的，像是臺灣中信金公子──辜仲諒愛上平凡花店女老闆的故事就是其中之一！



在韓劇《社內相親》播出後，臺灣知名律師林智群就在自己的社交媒體上分享在臺灣也有像《社內相親》一樣的故事。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

據悉，臺灣五大家族鹿港的中信辜濂松長子辜仲諒，少年時曾經愛上了在花店上班的第一任妻子羅慧玲，一開始辜仲諒完全不敢告訴爸爸，直到第二個兒子要出生了才讓爸爸知曉，最後還是看在媳婦已經連生了兩個兒子的份上，加上辜仲諒不惜為愛離家出走才導致兩人成功於1994年結婚。

【相關圖輯】《社內相親》大結局「第11集床戲反成劇迷焦點」點知漫畫尺度更大（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

但好景不常，褪去了最初的心動與激情，留下的就只有一身傷痕和滿腹委屈。只有高中學歷的羅慧玲曾經在眾人羡慕的目光下嫁入臺灣第一名流之家，可或許因為辜仲諒高大帥氣多金的形象使他在日常中異性緣極佳，因此在當了十幾年的豪門媳婦後她卻帶著小兒子一起燒炭自殺了。

雖然經過緊急搶救兩母子都死裡逃生，但由於實在適應不了豪門生活且有爆料稱丈夫出軌女秘書，所以羅慧玲還是出走到了美國養病，最後兩人不但分居長達11年，而且還在 2016 年離了婚。只能說偶像劇情節照進現實固然夢幻美好，但最終結局會不會如編劇寫的兩人從此過上幸福的生活卻不得而知了。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】