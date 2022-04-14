江嘉敏同富貴男友結束四年情　分手文「有骨」：你們都會好好的

藝人江嘉敏 （Kaman）與電競高層男友Anthony拍拖以來，一直愛得高調，不時會在社交網站上貼甜蜜照放閃。不過早前卻傳出二人情變，但一直沒有得到雙方作出正面回應。直至今（14日）Kaman在instagram貼文承認二人已經情已逝，正式結束四年情。

二人一直以來愛得高調。(ig圖片)

眼見Kaman上貼兩張在法國拍攝的照片，其中一張是一雙男女做出心心手勢的pose，估計應該是二人的手，他們在巴黎留下了不少甜蜜回憶。不過這一些回憶應已成過去，Kaman表示：「一切的起點，都是最美的瞬間。美好的回憶，會長存在腦海中。四年了，感謝你一路以來的相伴。我相信，我們都會以更好的自己迎接未來。這奇妙旅程的火車到站了，就好好的一起畫上句號吧。」

二人結束四年情。(ig圖片)

另外，她在貼文中有一句表示「你們都會好好的」，難道Anthony已另結新歡？她表示：「我知道，你們都會好好的。我也一樣，會繼續努力，讓你驕傲，曾經的相伴，留下了很多足夠潤澤我往後日子，支持著我好好的成長。對不起，你在身邊時，我還未是最好的自己。謝謝你，旅程結束時，讓我知道我可以更好。再見了，期待我們再見時，我們都過得理想。」不少網友都紛紛留言安蔚她，認為她值得找到更好的。

這一些甜蜜回憶已經不再了。（IG圖片）