金宵大廈2｜麥明詩抨擊黃婉華塗黑演外傭　：少數族裔演唔好咩

由陳山聰、李施嬅主演的TVB新劇《金宵大廈2》自播出以來反應熱烈，單元四《姐姐》中的菲律賓外傭Louisa由黃婉華飾演，無論語氣還是口音都似足菲律賓姐姐，表現大獲讚賞。而黃婉華在拍攝前亦花了三個月時間準備角色，為了貼合角色，她更將自己的面部同手腳膚色塗黑，不過她刻意將自己塗黑扮外傭的舉動卻在網上引起極大迴響，麥明詩（Louisa）亦有關注事件，她更在IG發表看法：「香港如果能夠俾多啲機會少數族裔演出，represent（代表）返自己種族，而唔係由另一個種族去represent，唔係更好咩？」



為了貼合角色，黃婉華將自己的面部同手腳膚色塗黑。（IG@lamkingching）

金宵大廈2｜黃婉華塗黑扮外傭變國際新聞 被斥對菲律賓人不尊重

法新社港澳台主管Jerome Taylor在Twitter分享了一篇講述該事件的貼文，內容指黃婉華塗黑皮膚的行為不妥，更質問為何今時今日還會出現這種事。其後法新社更就此事出了專題報道，訪問了家政工人兼國際移民聯盟主席Eni Lestari，她認為事件對外傭不尊重，而華裔菲律賓籍演員Sabrina Man亦有接受訪問，她認為塗黑皮膚演出的行為不恰當，更以「appalling（非常惡劣）」來形容。

金宵大廈2｜黃婉華塗黑扮外傭被指不尊重 TVB：無意表達不尊重

無論造型、語氣還是口音都似足菲律賓姐姐，表現大獲讚賞，但卻在網上引起極大迴響。（黃婉華FB）

而Louisa就認為近年好多戲劇製作都會找來對應種族的演員去演繹角色，亦因此亞裔演員在荷里活有更多機會，包括梁朝偉、Gemma Chan等，她亦有提出建議：「如果搵唔到講100%流利廣東話嘅菲律賓人，咁角色係印尼人又得唔得呢？勁多喺香港嘅印尼人嘅廣東話超級純正。」

麥明詩亦有關注事件。（IG@louisa_mak）