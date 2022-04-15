阿嬌公開上海獨居生活　學識嗌外賣研究慳錢秘技：每一單減七八塊

撰文：董欣琪
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鍾欣潼（阿嬌）近年集中火力轉攻內地市場，她更移居上海，在當地工作和生活。早前阿嬌在內地綜藝節目中就公開自己在上海的屋企，並大談定居上海兩年以來的感受。片中所見阿嬌屋企設計簡約，大廳擺放了一張灰色布藝梳化、兩張圓形茶几，擺設及裝飾都不多：「因為我斷捨離，沒斷的就是包包，包包不能斷，一個愛的累贅。」阿嬌笑言以前會瘋狂買手袋，但現時就大概幾個月才買一個。

阿嬌公開自己在上海的屋企。（影片截圖）
阿嬌奉行「斷捨離」，唯獨不能捨棄手袋。（影片截圖）

離開香港移居上海，阿嬌自言一開始都不太習慣，人生地不熟，雖然因為不熟路仍未學識Call車，但就已經可以自己叫外賣，更有自己的慳錢絕招：「我發現它有一個『金豆』，每一次點完會送100的『金豆』，那我在想送那麼少，我在研究怎麼可以拿多一點，我發現每一天有一個『膨脹豆』，所以每一單都差不多可以減7、8塊，我現在有8000多個了。」除了學識不少生活技能之外，阿嬌更會自己下廚：「其實我覺得如果在家裏煮東西，我會選擇煮給我喜歡的人，我才有動力，如果沒有必要我就會不煮。」

分享慳錢絕招！（影片截圖）
阿嬌希望學好普通話。（影片截圖）

點擊下圖睇阿嬌在上海的獨居生活：

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阿嬌平時經常相約好友聚餐、打麻雀、唱K，十分享受在上海的獨居生活，她亦表示希望可以學好普通話，盡快融入內地的生活：「其實我想過來很久了，但是因為公司很擔心我一個人。（就組團把阿Sa和容祖兒都給你『打包』過來了？）這次是偶然的機會，所以大家一起來了，其實我適應的能力蠻強的。」她更笑言希望早日在上海買樓：「現在在交社保啊。（是為了買房嗎？）對啊，先交一年，我就是為了定下來的決心，才養『哥哥』、『弟弟』。」其實「哥哥」同「弟弟」是阿嬌養的一對愛貓，她在片中分享了不少與貓貓一起生活的點滴，十分有愛！

阿嬌養了一對愛貓「哥哥」同「弟弟」。（影片截圖）
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鍾欣潼
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