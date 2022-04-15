東張西望︱婚紗店屈錢方法層出不窮？　張小姐投訴試身被收1800蚊

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》今晚（15/4）一集除了向觀眾呈現復活節假期長洲賓客人數多的情況，還報道了婚紗店疑似濫交費用的爭拗。化名張小姐的投訴人在節目中便指自己遭太子一間商場中的婚紗店「屈錢」，她說：「佢哋話試身要畀100蚊，我好愕然，因為之前其他舖頭都話試身係免費，唯獨呢間要收錢。」張小姐心想最多都只是100元，所以決定試一試身，之後店員見她離大日子非常近，所以游說她快點租婚紗，而張小姐便指自己等未婚夫到場才決定，打算先用信用卡付100元，豈料對方收她1800元：「我問點解係1800蚊，佢話本身套婚紗係2800，我見係你先收你1800。我心諗咁得意？見係我？我都你都唔熟！」又指店方多個店員「夾」她付錢。

化名張小姐的投訴人指自己被太子一間商場中的婚紗店「屈錢」。（電視畫面）

涉事婚紗店負責人接受訪問時聲稱張小姐本身是打算租裙。（電視畫面）

之後，節目主持利穎怡亦有致電訪問涉事婚紗店負責人，負責人便指投訴人是打算租裙，但之後一日打算轉款式：「我都有畀佢轉，但係轉完之後佢又同佢老公講自己冇話租，我都唔知咩原因，但佢係有落晒單。」而另一位化名鄭女士的投訴人又指自己在同一間店租媽媽裙時，遭對方濫收改期費，幸而店家最後豁免了她9個月費用，令事件告一段落。