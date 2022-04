Kylie與Kendall兩姐妹唔明咩叫「節儉」　被網民嘲：又學到新詞語

憑真人騷《Keeping Up With the Kardashians》(KUWTK)爆紅的Kardashian家族名媛姊妹,除了得到網民及傳媒的關注,更成為大批女士仿效的對象,更帶起整容風潮。隨著KUWTK已經圓滿結束,為了延續人氣便推出全新節目《The Kardashians》,在宣傳期間Kylie及Kendall兩姊妹卻竟然鬧出笑話,被網民嘲笑。

Kylie及Kendall兩姊妹在訪問中竟然鬧出笑話,被網民嘲笑。(IG/@kyliejenner)

身為Kardashian家族年紀最小的成員,Kylie憑個人美妝及服裝品牌成功打入福布斯年度百大最高收入榜的三甲位置,成為年紀最輕的億萬女富豪。日前Kylie和Kendall跟著母親Kris Jenner及三位同母異父的姐姐Kourtney、Kim及Khloé一同為新節目宣傳及接受訪問,當玩快問快答遊戲時,被問到「姐妹中哪為最節儉?」,眾人都認為Kendall最節儉,但她竟然表示「我不太理解這是什麼意思」,指自己並不知道節儉這個詞語的意思。

雖然在旁的Kylie沒有承認自己不理解詞語,但當說出題目時,她轉身看著坐在後面的姐姐,並感到非常困惑。片段播出後即獲得百萬瀏覽次數,更引起網民熱烈討論,有人指節儉這個詞語雖然從來不出現在Kardashian家族的字典中,但這是一個非常普遍的詞語,Kylie和Kendall不明白根本就是「蠢」、「又讓她們學到新詞語」。更有人指Kylie根本就是不知道,但Kendall沒有假裝知道,表示這證明了Kardashians中的女人根本都「假到爆」。