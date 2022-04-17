《食腦喪B》同《金宵大廈2》以恐怖掛帥　三大煲劇元素助稱霸收視

無綫（TVB）劇集《食腦喪B》將於4月18日播出，拍攝期在2020年的上半年，等咗咁耐終於在翡翠台有得睇啦！這套劇由何廣沛及江嘉敏領銜主演，並由蔣志光、林凱恩、朱智賢、陳曉華、郭子豪、方紹聰、馬貫東及車婉婉聯合演出，只看班底人馬，其實已略為猜到是一套大放笑彈的喜劇。



何廣沛、江嘉敏已經是舊拍檔。（YouTube截圖/TVB）

喪屍題材卻有濃厚喜劇感

與近期大熱的警匪、偵探片不同，《食腦喪B》名刀名槍就是一套以喪屍片掛帥的小品愛情片，故事講何廣沛因為被澳洲毒蜘蛛而變成了喪屍，還會時不時因為想食人腦而鬧出不少笑話。可以將《食腦喪B》想像成美國電影《熱血喪男》的電視版，劇中的何廣沛又會遇上另一主角江嘉敏，譜出一段搞笑、離奇的戀愛故事。看似是一套喪屍片，實質除了某些畫面之外，大部份情節都是老少咸宜，兼且劇中有不少搞笑元素，絕對可以放鬆心情地欣賞。

奶仔表示非常期待《食腦喪B》播出。

撞正《金宵大廈2》時間啱啱好

縱使《食腦喪B》是以喪屍包裝而成的愛情喜劇，但劇中仍然有不少食腦、打鬥情節目，有可能會被觀眾「打電話上通訊局」投訴，所以近年此類帶有恐怖、食人、喪屍等被歸類為「教懷細路」題材的劇集已買少見少！趁着《金宵大廈2》熱播的階段，先以《食腦喪B》和觀眾「打個底」，醞釀一下情緒後再睇《金宵大廈2》，既可製造一個恐怖熱潮也可以為觀眾帶來一些新鮮感。

《食腦喪B》開工情況。（資料圖片）

演員值得期待

劇集由何廣沛及江嘉敏領銜主演，老實說已《親親我好媽》及《再親我好媽》後第三度飾演情侶，老實說配搭也不算新鮮，還好今次有陳曉華的加入，這個三角戀應該能產生一點點火花和新鮮感。其次蔣志光、林凱恩、郭子豪、方紹聰等人的加入，亦可能是劇集賣點之一。蔣志光拍過《降魔的》、《鬼同你OT》，相信大家都不會質疑他的喜感，林凱恩亦是近年急速冒起的藝人，憑住《愛·回家之開心速遞》的經驗應該也可以輕鬆駕馭角色。