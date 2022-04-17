蔡淇俊親解扮女人點解要多謝TVB：以前在TVB經常反串女角色

前TVB藝人蔡淇俊（Vin）當年備受力捧，不過在拍照完劇集《同事三分親》後，演藝事業浮浮沉沉，沒什麼大機會讓他晉升男一位置，因此在2014年決心回內地發展，同時轉戰飲食界，成為飲食業的老闆，同時他也沒有放棄演藝事業，依然會接拍一些微電影。

練到好大隻。（抖音）

早前Vin於抖音中，打扮成女人，健碩身形加上化了濃妝，令網友看完後紛紛留言表示他到底受了什麼刺激，加上他在影片中說要多謝舊公司TVB，但又沒有解釋，令大家更加好奇原因。

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昨天（16日）Vin得知大家對於自己扮女人一事相當好奇，他拍片解釋在TVB的工作時候，已經常常扮女人，無論在台慶、2004年的紅星水運會打扮成白雪公主、綜藝節目《美女廚房》中的美女廚神造形等，笑言自己那時候常常扮女人，所以要感謝TVB給他這個機會。

Vin同時以千字文寫道：「其實以前在TVB什麼角色都演過，但也經常反串女角色，所以我就駕輕就熟，得心應手。可能這幾年重心都在生意上，太久沒有在電視螢幕出現，突然這樣一個反差，大家都好驚訝，或者都已經忘記我是一個演員呢，不過這樣演繹一下，算是過過戲癮也是挺有趣的，雖然大家未必喜歡看。」