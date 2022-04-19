Anson Lo廣告登陸無綫掀話題　網絡欺凌情況減少商家逐漸回巢

近日Viu人氣偶象、教主Anson Lo出任按摩椅品牌代言，廣告更登陸無綫（TVB）播出，廣告街出後，引起不少議論，有人讚廣告拍得靚，一些圈外人就奇怪為何無綫會任由對手主將登陸，話題變成附送的宣傳效益，據聞客戶播出後對效果亦相當滿意。



近日Viu人氣偶象、教主Anson Lo出任按摩椅品牌代言，廣告更登陸無綫播出。（資料圖片）

對於教主廣告登陸TVB，有廣告界人士覺得無需大驚小怪，因為商品聘用代言人，本身就有版權，過去無綫藝人做代言登陸其他電視台，根本是平常事。只是近年不少商戶聘用MIRRIOR做代言，廣告都沒有在無綫播出，才令外界有無綫不願播對手廣告的誤解。

自社會事件後，無綫部份大客因為擔心遭遇網絡欺凌，停止在該台賣廣告，直至去年下半年，社會局面潮趨穩定，廣告客戶開始回巢。（網上圖片）

自社會事件後，無綫部份大客因為擔心遭遇網絡欺凌，停止在該台賣廣告，直至去年下半年，社會局面潮趨穩定，廣告客戶開始回巢。除了教主代言的這家按摩椅品牌外，市場上其他按摩椅品牌差不多已完全回去TVB落廣告。其他類別的品牌亦陸續在該台出現，只不過因為沒有教主登場，少了反差效果帶來的話題性。

今次廣告播出後，專門狙擊大台的社媒帳戶如常發動派嬲，但效果不大。（網上圖片）

作為品牌宣傳策略，有人氣代言人同時也需要有效傳播渠道，始終TVB坐擁大批觀眾，特別最近該台收視因為宅生活爆升。廣告客戶花得大錢聘請人氣偶象，自然期望盡量爭取受眾，配合TVB落廣告就成為看似異常，其實絕對合理的策略。

今次廣告播出後，專門狙擊TVB的社媒帳戶如常發動派嬲，但效果不大。除了因為響應人士不多，這些社媒帳戶近日屢次自爆被平台叫停，要不斷在網絡間遷移，攻擊動員力大為減弱，而不少商戶亦開始明白不宜任人惡意留言，懂得應對之法，加強了管理自身的社媒戶口。