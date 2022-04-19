Edan因檔期太滿未能加入劇組　力証與Anson Lo兄弟情不變

ViuTV電視劇《大叔的愛》於去年爆紅，所以新劇《百萬同居計劃》將會沿用《大叔的愛》原班人馬開劇，其中以「田牧CP」最受歡迎。昨日（18日）傳出呂爵安（Edan）將不會演出《百萬同居計劃》，外間盛傳因為陳漢娜（Hanna）向盧瀚霆（Anson Lo）力薦自己加入劇組，令劇組刪減Edan戲份，導致Edan淪為配角，直接退出劇組。

ViuTV劇集大叔的愛 (資料圖片)

今日（19日）再傳出參演《百萬同居計劃》的原來是另有其人，魏浚笙（Jeffrey）於社交平台的限時動態上載了一段閉目養神的片段，並留言：「Day 1 Start！演員生活開始！」原來Jeffrey已加入劇組。ViuTV較早前亦發文澄清，原本《百萬同居計劃》的確想找原班人馬演出，但無奈有演員檔期不合，所以未能原班人馬出演。ViuTV亦解釋網上盛傳Edan被減戲份事件，其實是因為Edan因為身兼兩劇《i.SWIM》及《季前賽》，加上Edan要準備拍攝電影及準備7月MIRROR的紅館演唱會，所以才未有加入劇組，力証Edan與Anson Lo兄弟情不變。

魏浚笙（Jeffrey）加入《百萬同居計劃》劇組 (ig@jeffreyngai)

+ 16

同場加映：回顧近年東張西望離巢女神 收入倍升算小事有人買過億豪宅

點擊下圖睇近年《東張西望》離巢女神近況：