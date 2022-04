陳豪51歲生日一家溫馨慶祝驚現兩鬢斑白　網民心痛：好爸爸辛苦了

陳豪 (Moses) 是圈中出了名的好老公好爸爸,日前 (16/4) 他剛度過了51歲生日,他的老婆陳茵媺 (Aimee) 以及三位寶貝仔女Aiden、Nathan和Camilla都花盡心思為他慶生。由於疫情關係,一家人選擇了在家中慶祝。Aimee亦有於IG post了當日為老公賀壽的短片同大家分享。

陳豪老婆陳茵媺與3名寶貝仔女。(陳茵媺ig)

她留言表示:「Hau`oli la hanau! 🌺 Happy Birthday 🎂 in Hawaiian to my best friend and knight in shining armour @moses_chan_ . We are so lucky to have you and love you so so MUCH! 💋💋 Grateful to have a few hours in between his filming to celebrate. 😆」祝老公生日快樂以及表白對老公的愛意,並透露Moses是在趕拍劇期間,難得有幾小時空檔可以回家跟家人慶祝,工作非常之忙碌。片中可見他們一家以夏威夷做主題,仔女預早揀選糖果和自製心意卡送給爸爸,一家人十分之溫馨有愛。而Moses為了保護家人,繼續戴上口罩,而他兩鬢的白頭髮亦意外成為了焦點。網民紛紛為他送上生日祝福,有網民就心痛表示:「爸爸真的老了」、「生日都要開工」、「好爸爸辛苦了」。

點擊睇Moses一家慶祝生日片段:

