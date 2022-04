張敬軒嘲笑遮遮最新傑作芥蘭扮西蘭花　反被網民指：唔好錯怪遮遮

張敬軒 (軒仔) 因為家中有一個廚藝非凡的外傭姐姐 (遮遮),他不時都會於IG分享姐姐為他炮製的早餐,而令他成為了「早餐界KOL」。日前軒仔又再分享遮遮的最新傑作,寫道:「佢已經由廚師向導演嘅方向進發」軒仔所指的「佢」即是遮遮。他post了一段短片,片中影住一碟早餐,入面有蘑菇炒紅椒翠肉瓜以及雞翼,還有一堆貌似西蘭花的綠色蔬菜。

軒仔瘦咗又靚仔咗。(張敬軒ig)

軒仔留言表示:「今朝有個online meeting, 所以尋晚同佢講定今日唔使整午餐,早餐豐富啲就得了。佢問『蛇, do you want some veggie 🥰」我話 「Yes pls 😍⋯⋯ May I have some broccoli 🥦?😊』遮 『Of course 😎』#好喇咁我就放心去瞓啦係咪。今朝,佢焗左雞翼同埋炒咗雜菜俾我,我覺得超開心🤤 坐到埋枱,硬係覺得碟餸有啲怪怪哋,但係又講唔出怪喺邊度… #tefal個鍋整啲雞翼係脆皮㗎吓我話你知。直至我發現啲西蘭花#疑似 嘅嘢原來係芥蘭花 😂 #佢真係真心正 跟住我問佢『Errmmm… hi … ☺️the broccoli looks a bit different than…』 #中文翻譯 #喂呢舊唔_係西蘭花嚟㗎喎 😑 跟著佢話 『Yah, it’s Choi Sum #其實係芥蘭 , but i cut it, looks the same 🥰』#個樣勁Cheerful #我 😂」

軒仔話遮遮想做導演。(張敬軒ig)

軒仔續說:「其實過去嘅大部份時間入面,我阿遮嘅廚藝可謂突飛猛進,尤其我老母喺香港嗰三個月嘅廚藝訓練營,都可謂將玉雕成器,令我嘅味覺回復正常😌 唔知係咪因為復活節,令到佢蘊藏左喺心入邊好耐嘅創意又再復活… #喱鋪佢係導演 #佢搵咗阿芥蘭頭來扮西蘭花 #希望金像獎有佢提名 🏆 #片段嘅旁白我噏錯咗 應該係 #芥蘭 🤣 #長知識系列 經過網友介紹,原來係芥蘭同埋西蘭花生嘅BB 叫 #broccolini #不過佢都係當菜心咁買 😂 #呢單嘢由頭錯到落尾笑_死 😆😆😆 #阿蛇見識少 #淨係認得啲蘭樣 #都唔知原來除咗見開嗰啲蘭樣以外 #而家原來仲有 #蘭蘭樣 🤣 #得喇得喇得喇 #我自己加返自己個tag #四體不勤五穀不分張敬軒 🙃」今次軒仔錯怪遮遮了,網民亦有留言為遮遮平反說:「呢個堅係西蘭花……但係係混合體!」、「菜檔叫佢做西蘭花苗」、「嗰啲好似真係西蘭花嚟㗎喎,不過係唔同樣咗少少……Sir,唔好錯怪遮遮啦。」

就係呢堆菜似西蘭花又似芥蘭喇。(張敬軒ig)

