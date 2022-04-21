《聲生不息》未播出先吸金七億　炎明熹人氣跑贏前輩

無綫電視（TVB）與內地電視台打造的音樂節目《聲生不息》未正式播出已經有多個贊助，由飲品到家電都有吸金力極強，傳聞已吸金接近七億，亦難怪節目未播出，已經不停地宣傳。

聲生不息官方微博（微博圖片）

TVB音樂節目《聲生不息．港樂季》將於24日正式首播，集合香港與內地不少唱將，香港歌手包括王祖藍、李克勤、楊千嬅、林子祥、葉蒨文及炎明熹（Gigi）等，參與的歌手都在社交平台宣傳，當中以新生代唱將Gigi的點擊率最高，甚至比前輩楊千嬅或李克勤為高。上月Gigi秘密抵達長沙進行3星期的隔離檢疫，一完成隔離便獲不少內地粉絲捕獲，在社交平台分享其照片，足以證明Gigi人氣爆燈，更有網民把Gigi與鄧紫棋（G.E.M.）比較，冀望Gigi成為G.E.M.的翻版，在內地大紅大紫。

《聲生不息》有不少殿堂級歌手參與，但有部份內地網民批為「過分復古情懷令人生厭」。

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由於香港中學準備全面復課，有網民則擔心Gigi到內地參賽會影響其學業，未知Gigi會否回港繼續學業。據悉Gigi近日正在備戰，日前在社交平台上載一段短片向內地觀眾介紹自己：「《聲生不息》我來了！」、「我是炎明熹，謝謝你聽我的唱歌，期待期待期待，我準備好了。」Gigi可愛的樣子，吸引不少網民留言打氣，可見Gigi圈粉無數。

整個人狀態大勇。（Gigi微博圖片）

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