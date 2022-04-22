金宵大廈2｜無綫力谷陳山聰做視帝　一年四套劇接住播

撰文：胡凱欣
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TVB當紅小生陳山聰早於1992年出道為歌手，後來因為金融風暴令所屬唱片公司倒閉，所以被迫退出樂壇。陳山聰對演藝圈仍然充滿熱誠，於是在朋友牽線下，輾轉於2000年加入無綫電視（TVB）發展，陳山聰加入電視台後一直被安排擔任配角至2008年，陳山聰終於受到賞識。

陳山聰出道曾是歌手（ig@joelshanchung）

陳山聰自成為樂易玲愛將後一直一帆風順，TVB亦「力谷」陳山聰上位，預計今年會有四套主演劇集，準備升呢做視帝。陳山聰早前主演的《金宵大廈》被網民封為「神劇」，獲得一致好評，所以大家對續集《金宵大廈2》都寄予厚望，認為陳山聰有望做視帝，加上TVB有意鋪排，先安排《鐵拳英雄》播出，近日再播出《金宵大廈2》，下半年還有《超能使者》及重頭劇《十八年後的終極告白2.0》播出，一年有四套劇集排隊播出，視帝爭奪賽已經是大熱。

（《金宵大廈2》劇照）

陳山聰表示《金宵大廈2》中一人分飾三角壓力相當大，加上現在有子萬事足的他，對於視帝能否奪得，已經不重要，現今的他只希望繼續把劇拍好，得到認同比較開心。陳山聰表示未來工作已經排好，行程滿檔，能得到力棒，相信比得到獎更加開心。

金宵大廈2一人分飾三角（ig@joelshanchung）
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