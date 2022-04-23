晚吹︱追星族大談辛酸史　電影製作單位一個決定打亂鏡粉應援計劃

由余迪偉和林二汶主持的ViuTV綜藝節目《晚吹—又要威又要戴頭盔》昨晚（21日）一集主題是「追星族」，並請來三位有多年追星經驗的女生分享追星辛酸史。追星10年的「韓飯」Chloe表示最難的是抽偶像簽售會的入場門票：「韓團簽售會係要買碟再抽籤，有幾次買咗四、五十隻碟都冇抽中，好睇運，一隻碟大約要港幣百幾蚊。」



三位有多年追星經驗的女生分享追星辛酸史。（影片截圖）

追星14年的阿K曾經追過韓國和台灣的明星，現時則追香港偶像MIRROR，亦是鏡粉應援站站長之一。她說做站長有很多辛酸史，不單只要經常計劃應援，還要構思如何進行電台應援等等，而每次的方式又不能相似。

阿K試過一次做電影應援時，製作單位突然的決定令她大感無奈：「有次個星有套戲上，就搵咗製作單位夾好咗做一系列應援，直頭戶外應援。大家都傾咗一轉，對方都白紙黑字確定晒所有細節，全部Production都畀晒錢Book晒，一個（應援）項目都五、六萬，有兩、三個項目。全部嘢做緊、印緊，準備推出，製作單位忽然之間話唔做，佢哋只係話內部原因。」她續指雖然自己只是粉絲，但都希望可以有一個交代：「錢都算，好多嘢好似硬食咁，被迫同人講全部嘢要落架。」

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而追星17年的阿金亦同意做應援很辛苦，既要找做應援的地方、又要與店主商量、製作應援、預計派發數量，還要發文通知粉絲時間。她重提一次非常生氣的經歷：「有次本身Book場地時已經溝通好晒，邊度可以貼相同幾點會落嚟，會有啲咩咁。落到去突然話呢度唔貼得、嗰度又唔得，當初貪佢場地大可以貼好多仔仔相，做應援希望可以有好多打卡位，令粉絲開心。」

當時阿金唯有將相片貼在兩個指定地方，翌日卻收到很多粉絲指拿不到應援物，原來是店舖員工之間沒有溝通好。而令阿金最生氣是去到當日下午一時，店主突然說商場不容許貼相並要將全部照片撕下來：「好不滿係，本身想黐你又唔畀，到我黐好晒，你又突然要撕晒落嚟。我同佢講自己落嚟搣，唔想人哋搣我哋仔仔啲相，好寶貴，即使要撕，都係我哋自己親手撕。佢話好，點知佢講完十幾分鐘後就自己幫我撕晒，好嬲就即日取消個活動。」