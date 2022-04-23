食腦喪B｜77歲雪妮兜頭被塞入忌廉蛋糕　拍戲58年此劇成告別作

無綫劇集《食腦喪B》是現年77歲老戲骨雪妮在TVB的告別作，她在劇中飾演麻辣火鍋店老闆娘馬辛勤（阿Paul），亦是余晨曦（朱智賢飾）、余陽光（何廣沛飾）以及余晚霞（林凱恩飾）的外婆，一直獨力撫養三個孫兒。日前播出的一集講述眾人為她慶祝70大壽，更有掟蛋糕的環節，雪妮被弄到滿臉忌廉，非常玩得。

劇中雪妮慶祝70大壽。(劇集截圖)

何廣沛昨日就於IG post了這場戲的劇照以及幕後花絮照，並留言表示：「Happy Birthday to 阿Paul🎂🎂🎂 你又點會估到雪妮姐肯同我地班後生玩到咁喪呢？其實作為後輩我地都唔敢亂黎，但雪妮姐好霸氣一句『有咩唔得呀』所以先有呢場忌廉蛋糕大戰🍰 成班都痴線架～🧠 成班都喪架～🧟」相中可見雪妮三個孫將外婆的頭塞入忌廉蛋糕入面，相當大膽，難得是雪妮滿臉忌廉也絕不介意，還與大家玩得好開心。

雪妮前年於劇集《踩過界II》的宣傳活動上，正式宣布退休息影。她當時表示自己已年老記性漸差，擔心經常忘記對白要NG，怕會連累對手，亦不想通宵拍攝捱壞身體，賺到的錢都不夠看醫生，坦言身體健康才最重要。而《食腦喪Ｂ》就是她在TVB的最後一部作品。