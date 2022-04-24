李昭南被變態佬零距離狂𥄫心口　嚇到喊驚魂未定：我都掙扎咗好耐

李昭南（Mishy）日前在IG Story分享了一段被非禮的經歷，事緣在她途經一棟大廈時，突然遇到一個男人向她衝去，正當她退後了一步躲避的時候，這個男人一邊講Sorry的同時又再向前撲，還十分有意地靠近李昭南。她寫道：「撲嗰吓好猖狂咁垂低頭裝（𥄫）我心口，近到聞到佢體味，我即刻護住自己。」



李昭南被網民封為「女神」，不止是男性，連女粉絲也有很多。（IG@mishyfish）

李昭南還寫道：「我驚到喊，問佢做咩事。佢好急速行返行人路頭都唔回。呢啲情況你會點做？」事件發生兩日後，李昭南接受《香港01》訪問時似乎也驚魂未定，說：「當時真係好驚好驚，我冇大喊但係都忍唔住眼濕濕，其實你問我回唔回應，我都掙扎咗好耐，因為一向都有唔少呢啲經歷，因為當我陳述番件事出嚟，可能要再回憶，見咗報之後又會再有二次傷害發生，就算我身邊所有朋友都有，可能會有好多騷擾性message。」

真係好恐怖。（IG@mishyfish）

她表示，雖然有很多騷擾短訊，但也有不少經歷過同樣事情的女性會主動關心，也會有人鼓勵她，又或是主動問「變態佬着咩色衫」，務求大家知道後會有所警覺。她說：「我都明白，發生喺其他女仔身上，佢哋承受緊幾多二次傷害，所以重點係大家互相尊重，同埋體諒身邊嘅朋友。」

李昭南曾識遭遇過不少這些非禮事件。（IG＠mishyfish）

李昭南也分享說，其實由學生時期起，自己已遇過相類事件發生，說：「呢啲情況真係超級普遍，我聽過好多好多女仔講好癲嘅經歷，有啲女仔唔敢講，因為太多同類事發生，怕人哋唔信，真係好多（包括我）學生時期已經係咁樣。好多女仔都會搵我講，因為我明白佢哋感受。自己學生時期經歷過，而家喺街見到學生會特別擔心，同埋因為好多男人係衝住校服而嚟。」

其實李昭南着當時咩根本就唔係重點。（IG@mishyfish）

這次非禮事件發生，李昭南也表示有即時到警署報警，之後亦有派警員到場視察。她說：「上次我喺Times（銅鑼灣時代廣場）追住個變態嗰次，個男人後期去到地鐵搵番嗰兩個13歲妹妹，喺佢哋耳邊問，X唔X嘢。」她亦表示，希望今次警方會有實際行動，以免再有無辜女性受害，說：「都唔係大部份不了了之，都試過當場提捉到人，報案，然後坐咗監。」